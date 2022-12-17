Kara'bulut'! 7 yıllık ilişkileri bitmişti! Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin ayrılık nedeni belli oldu

Uzun süredir birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.







7 yılda sadece bir kere ayrılan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, aralarındaki problemleri aşamayınca tekrar ilişkilerini noktalamıştı.







İkinci kez ayrılan İynemli ve Önal'ın birlikteliklerinde bu kez geri dönüş yok.







EVLİLİK ÇIKMAZI

Geri dönüşün olmayacağı bu yoldaki en büyük sıkıntının ise, Bige Önal'ın evlenmek istemesi ve Aras Bulut İynemli'nin buna yanaşmaması.







Önal'ın 7 yıllık uzun süreli ilişkinin ardından evlenelim baskısı yaptığı ama yakışıklı oyuncunun her seferinde oyaladığı iddia edildi.