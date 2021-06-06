Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, geçen ay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı videoyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Boğaç Aksoy, "2. kemoterapiyi tamamladım. Ayın 15'inde 3. kemoterapim var. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Bugün doğayla iç içe olmak istedim, keyfim yerinde. Sizleri selamlıyorum, çok öpüyorum. Atığınız mesajlar harika. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam…" ifadelerini kullandı.