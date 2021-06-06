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Kanser tedavisi gören sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Boğaç Aksoy sağlık durumu hakkında bilgi verdi" />
06.06.2021 02:25
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dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran , geçen ay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı videoyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


, "2. kemoterapiyi tamamladım. Ayın 15'inde 3. kemoterapim var. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Bugün doğayla iç içe olmak istedim, keyfim yerinde. Sizleri selamlıyorum, çok öpüyorum. Atığınız mesajlar harika. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam…" ifadelerini kullandı.

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