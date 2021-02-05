Kalıcı bir iz bırakmıştı! Payitaht Abdülhamid'de gidişatı değiştirecek veda! Bir de üstüne Ernest Cassel süksesi... Cuma akşamları ekranlarda izleyicisi tarafından anbean takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde yaşanan ayrılık izleyicileri şaşırttı. Dizinin yönetmenliğini yapan Doğan Ümit Karaca Payitaht Abdülhamid'e veda etti ve yerine Şevki Es geldi. Ayrıca Doğan Ümit Karaca'nın Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Barbaros dizisinin hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Son olarak diziye usta bir oyuncu da katıldı. Altan Erkekli dizide Ernest Cassel rolüyle izleyici karşısına çıkmaya başladı.