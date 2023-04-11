Kalça dansıyla ünlenen Solmaz Çiros göğüs dekoltesini abarttı! Son haline tepki yağdı: “Ah Solmaz ne yaptın kendine” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programına katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Solmaz Çiros, sergilediği dans performanslarıyla hafızlara kazındı. Kalça dansıyla ünlenen Çiros, program sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmeyen fenomen isim, son haliyle yine adından söz ettirdi. Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Solmaz Çiros'un son halini görenler ise şaşıp kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ah Solmaz ne yaptın kendine be kuzum. Doğal halin bebek gibiydi" derken bir başkası "Nereye gitti o güzellik" ifadelerini kullandı. Çiros'un bazı takipçileri ise ünlü ismi Murat Övüç'e benzetti. İşte Solmaz Çiros'un son hali...