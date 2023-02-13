"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaşandığı 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu.Usta sanatçı Kahtalı Mıçe de depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

2. Sayfa'nın haberin göre; Türkücü Kâhtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti…

Usta isim, yaşadığı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

MUSTAFA ASLAN KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu.Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirdi.

Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi.

Şarkıcılığın yanı sıra "Beynelmilel" filminde oynadı. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya Hanım ile evlendi ve 4 çocuğu vardır.