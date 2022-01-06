Haberler Magazin Videoları Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! Kaan Yıldırım'ın gönlünü kaptırdığı yeni güzelde ilginç detay! Görenler şaştı kaldı

Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! Kaan Yıldırım'ın gönlünü kaptırdığı yeni güzelde ilginç detay! Görenler şaştı kaldı

Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! Kaan Yıldırım'ın gönlünü kaptırdığı yeni güzelde ilginç detay! Görenler şaştı kaldı
06.01.2022 12:33

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Kaan Yıldırım, Hadise’den ayrıldı. Gönlünü yeni bir güzele kaptırdı. Eski ile yeni aşkı arasındaki ortak nokta ise şaşırttı. Çünkü ikisinin de soyadı aynıydı: Açıkgöz.

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Şarkıcı Hadise'nin, yakın dostu Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarab ile aşk yaşadığı iddiası gündemi salladı.




O dönem Hadise ile birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ilişkisini hemen bitirme kararı aldı.




Bu gelişmeden bir süre sonra Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.




Kaan Yıldırım ise aylar sonra gönlünü bir güzele kaptırdı.




Yakışıklı oyuncunun kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı.




İddiaya göre ikili 2 aydır birlikteydi ancak bundan sadece yakınları haberdardı. Tuğçe'nin, Hadise ile soyadının aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.




Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adam Açıkgöz seviyor" şeklinde yorumlar yaptı.

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