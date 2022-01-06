Şarkıcı Hadise'nin, yakın dostu Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarab ile aşk yaşadığı iddiası gündemi salladı.







O dönem Hadise ile birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ilişkisini hemen bitirme kararı aldı.







Bu gelişmeden bir süre sonra Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.







Kaan Yıldırım ise aylar sonra gönlünü bir güzele kaptırdı.







Yakışıklı oyuncunun kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı.







İddiaya göre ikili 2 aydır birlikteydi ancak bundan sadece yakınları haberdardı. Tuğçe'nin, Hadise ile soyadının aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.







Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adam Açıkgöz seviyor" şeklinde yorumlar yaptı.