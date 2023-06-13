İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın lüks evi sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve ardından İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, bir dönem evinin bahçesine sebze-meyve ektiği anları paylaşmıştı. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem oldu. Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostuyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. Güzel oyuncunun lüks evini görenler "Bu ev varken tatile gitmeye gerek var mı?" dedi.