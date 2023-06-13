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İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın lüks evi sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın lüks evi sosyal medyada gündem oldu!
13.06.2023 19:07

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Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve ardından İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, bir dönem evinin bahçesine sebze-meyve ektiği anları paylaşmıştı. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem oldu. Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostuyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. Güzel oyuncunun lüks evini görenler "Bu ev varken tatile gitmeye gerek var mı?" dedi.

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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyumcu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti.

Doğayla iç içe bir hayat süren Gizem Karaca'nın lüks evi oldukça dikkat çekiyor.

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Kendisine ait bahçesi olan ve evinin bahçesinde her şeyi yetiştiren Karaca, evinin fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren oyuncu Gizem Karaca'nın zevkle döşenmiş evinde evcil hayvanlarıyla mutlu bir hayatı var.

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Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Bu ev varken tatile gidilir mi?", "İstanbul'dan gitmesi mantıklı" yorumları yaptı.

Gizem Karaca İzmir'de yaşasa da işleri için sık sık İstanbul'a gelip gidiyor.

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