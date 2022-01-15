Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Müjdeli haberin ardından ortaya atılan iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programında ortaya atılan iddiaya göre; İsmail Demirci, hamile eşini aldatmıştı. Ancak Soral, sosyal medya hesabında eşiyle bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamıştı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Leopar desenli minisiyle kamera karşısına geçen Soral'ın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...