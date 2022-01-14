Hande Soral leopar desenli minisiyle karnı burnunda pozunu paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşine bakın son haliyle...
Hande Soral karnı burnunda pozunu paylaştı! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Müjdeli haberin ardından ortaya atılan iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programında ortaya atılan iddiaya göre; İsmail Demirci, hamile eşini aldatmıştı. Ancak Soral, sosyal medya hesabında eşiyle bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamıştı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Leopar desenli minisiyle kamera karşısına geçen Soral'ın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
14.01.2022 18:41
- Son Güncelleme: 14.01.2022 18:41
2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçen haftalarda bebek beklediklerini açıklamıştı.
İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, daha sonra ise ihanet haberleriyle gündeme gelmişti. Hande Soral ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.
Son günlerde yayınladığı fotoğraflarla mutlu evliliğini gözler önüne seren Hande Soral'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Hande Soral'ın büyüyen karnı dikkat çekti.