İpek Açar'dan bebek açıklaması: 'Bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor' dedi müjdeyi verdi!

İpek Açar'dan bebek açıklaması! İpek Açar 'bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor' dedi müjdeyi verdi! İpek Açar Kömürcü, iki yıl önce Alper Kömürcü ile evlendikten hemen sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu ve evlat edinme prosedürünü başlattı. Basından gizledikleri sürecin artık sonuna gelen ünlü çiftin iki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra evlerinde olacak. Ünlü müzisyen İpek Açar Kömürcü, "Evlat edinmek hep istediğim bir şeydi, ailemde de var. Aslı Gönül'ün yanında bebeğimizin odası hazır" diyor. 1999 yılında Kayahan'la dünyaevine giren İpek Açar Kömürcü'nün bu evlilikten Aslı Gönül adında bir kızı var...