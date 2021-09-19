İpek Açar 'bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor' dedi müjdeyi verdi! Kayahan'la evliliğinden bir kızı var...
İpek Açar 'bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor' dedi müjdeyi verdi! İpek Açar Kömürcü, iki yıl önce Alper Kömürcü ile evlendikten hemen sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu ve evlat edinme prosedürünü başlattı. Basından gizledikleri sürecin artık sonuna gelen ünlü çiftin iki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra evlerinde olacak. Ünlü müzisyen İpek Açar Kömürcü, "Evlat edinmek hep istediğim bir şeydi, ailemde de var. Aslı Gönül'ün yanında bebeğimizin odası hazır" diyor. 1999 yılında Kayahan'la dünyaevine giren İpek Açar Kömürcü'nün bu evlilikten Aslı Gönül adında bir kızı var...
İpek Açar 'bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor' dedi müjdeyi verdi! Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 22 yaşında anne oldu, Aslı Gönül'ü dünyaya getirdi. Yıllarca Kayahan ve İpek Açar'ın mutluluklarına şahit olduk. Kayahan kanser olunca, kara bulutlar gezinmeye başladı Açar ailesinin üzerinde. Ve büyük usta hayatını kaybetti.
İpek Açar, kızıyla zorlu ve mücadele dolu yıllar geçirdi. Ama hayat ona bir kez daha güldü. Karşısına Alper Kömürcü'yü çıkardı. Büyük bir aşkla ikinci evliliğini yaptı İpek Açar ve evlendiklerinde birbirlerine bir söz vediler: Birlikte bir çocuk evlat edinecek ve onu sevgiyle büyüteceklerdi. Evlenir evlenmez Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdular. Prosedürler tamamlandı. Süreç son aşamaya geldi. Çok yakında bebekleri geliyor...
Müthiş bir heyecan ve mutluluk yaşıyor İpek Açar Kömürcü. Ünlü müzisyen, hem bu mutluluğu hem de birkaç hafta önce Kayahan'ın kızı Beste Açar tarafından, babasının soyadını kullandığı için eleştirilmesi üzerine bakın neler söyledi.
- Bir çocuk evlat ediniyorsunuz. Nereden çıktı bu fikir?
- Alper'le evlendiğimiz hafta Çocuk Esirgeme Kurumu'na gittik ve başvurularımızı yaptık. Neredeyse iki yıl olacak. Büyük bir heyecanla, büyük bir istekle, karmakarışık ama çok güzel duygularla bebeğimizi bekliyoruz.
- Bu kadar kısa geçmeyelim konuyu. Eşinizin çocuğu yok, sizin Aslı Gönül'ünüz var. Çocuk sahibi olacak yaştasınız, neden evlat edinmek istediniz?
- Benim aslında birtakım sağlık sorunlarım var. Aslı Gönül'ü de çok zor dünyaya getirmiştim. O zaman yaşım genç olduğu için vücudum tolare etmişti. Alper'le bir evlat yetiştirmeyi, bir bebiş büyütmeyi çok istedik. Alper de kalbi muhteşem olan, çok özel bir insan. Biz öyle bir zamanda tanıştık Alper'le, ne onun aklında evlenip bir yuva kurmak vardı, ne de benim aklımdan böyle bir şey geçiyordu. Hatta her zaman derler ya, "Büyük lokma yut, büyük söz söyleme" diye. Ben de o zamanlar büyük büyük laflar ederdim. Asla inanmıyordum tekrar sevgiyi, aşkı bulabileceğime ama Allah nasip edince oluyor.