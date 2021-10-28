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'İllegal işlerini anlatırım!' Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı! Yasak ilişkiler yumağı...

'İllegal işlerini anlatırım!' Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı! Yasak ilişkiler yumağı...
28.10.2021 11:50 - Son Güncelleme: 28.10.2021 12:07
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Eşi Fatoş Yelliler'in ihanetiyle sarsılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, konuk olduğu 2. Sayfa programında evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir süre önce eski eşi Fatoş Yelliler'in, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Gözle aşk yaşadığının magazin gündemine yansımasınına ardından aldatıldığı kesinleşen Berdan Mardini "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek" deyip “Otelde çocukları odada bırakıp, başka odalara gitti. Kamera kayıtları var”, deyince eski eşi çileden çıkıp 'İllegal işlerini anlatırım!' tehdidinde bulundu.

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