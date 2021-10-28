''Evlilik dışı ilişkiden çocuk'' Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi yasak ilişkiyle vurdu! Yeliz Erçin canlı yayında açıkladı

Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı. Ünlü türkücü, bu kez de eski eşini, “Otelde çocukları odada bırakıp, başka odalara gitti. Kamera kayıtları var” diye suçladı. Bu sözleri üzerine Fatoş Yelliler 'İllegal işlerini anlatırım!' diyerek tehdit etti ve ''İlla çocuk bakmak istiyorsanız önce evlilik çerçevesinde gizli yaptığınız yasak aşktan olup masum, hiç görmeyip sahip çıkmadığınız çocuktan başlayın.'' açıklamasını yaptı. Yelliler'in açıklaması sonrası Berdan Mardini ''Evlilik dışı ilişkiden çocuk sahibi mi? soruları ayyuka çıktı. Mardini'nin evlilik vaadiyle çocuk sahibi olduğu Yeliz Erçin ''Söylemezsem Olmaz'' programına telefonla bağlanarak birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.