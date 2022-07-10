İlayda Şeker'den bayram paylaşımı! ‘Beyim’ deyip altınlarıyla şov yaptı

Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'yi birinci olarak tamamlardı ve birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Suvivor'un eski yarışmacılarının da aralarında bulunduğu birçok kişi Nisa'nın şampiyonluğu hakketmediğini belirterek eleştirdi. Verdiği bir röportajda bu eleştirilere yanıt veren Nisa, diğer taraftan sevgilisi Ogeday Girişken ile aşk pozlarını yayınlayarak magazin gündeminde sık sık yer aldı. Nisa ve Ogeday'ın aşkı çok konuşulurken eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'den dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altınları boynuna takan Şeker, 'beyim' diye seslendiği İsmail Balaban ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu paylaşımın ardından Survivor aşıkları kısa sürede gündem oldu. İşte İlayda Şeker'in o paylaşımı...