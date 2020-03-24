İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında' 24.03.2020 18:32

İbrahim Tatlıses koronavirüs paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. 68 yaşındaki Tatlıses, Türkiye'de de vaka sayılarının arttığı koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısında bulundu. Tatlıses'in korona virüs önerisini izleyen hayranları, 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında, Büyüksün, yaşa İmparator' şeklinde yorumlarda bulundu. Usta isim İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. İşte Hem Tatlıses'in koronavirüs paylaşımı hem de Perihan Savaş'ın belki de çoğu kişinin bilmediği hayat hikayesi...

İzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Usta sanatçının sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İbrahim Tatlıses videosunda öneride bulunmayı da ihmal etmedi...

İBRAHİM TATLISES'TEN KORONAVİRÜS ÖNERİSİ!

"Evden çıkmayın. Balkona çıkıp oturun. Ayva suyunu kaynatıp için. Şifa olsun..."