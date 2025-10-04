PODCAST
İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Güllü’nün ölümü hakkında ilk sözleri
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 09:33
Yalova'da 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Kızı ve oğlu ifade verdikten sonra açıklama yaparken İbrahim Tatlıses de konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
