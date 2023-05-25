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İbrahim Tatlıses evi yüzünden torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi

İbrahim Tatlıses evi yüzünden torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi
25.05.2023 11:57 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:57

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İbrahim Tatlıses evi yüzünden torununu mahkemeye verdi! "Mert Tatlıses evimi işgal etti" Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile kavgası olay olmuştu... 7 çocuğu olan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'le evi yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.

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