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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! Düğünde Aslışah'ın gelinliği çok konuşuldu! Kaan Demirağ kimdir

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! Düğünde Aslışah'ın gelinliği çok konuşuldu! Kaan Demirağ kimdir
06.02.2021 11:19
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Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar  ocak ayında nişanlandığı iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ çiftinin nikah töreni, aile arasında Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Aslışah Alkoçlar'ın gelinliği büyük beğeni toplarken sosyal medyada Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında? Kaan Demirağ ne iş yapıyor? Kaan Demirağ eski eşi kim? soruları merak ediliyor.


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