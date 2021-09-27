Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar doğum yaptı! İşte Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ'ın bebeğinin adı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar doğum yaptı! Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group’un veliahtı Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini sosyal medya hesabından vermişti. Çift, bugün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Alkoçlar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel anne, oğluna verdiği ismi de açıkladı. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğullarının ismi...