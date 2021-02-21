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Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan oyuncu Deniz Uğur: Benim oğlum değil meleğim var

Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan oyuncu Deniz Uğur: Benim oğlum değil meleğim var
21.02.2021 12:31
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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan güzel oyuncu Deniz Uğur hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Annesi balerin, babası opera sanatçısı olan Deniz Uğur'un çocukluğu diğer ünlülerin hayatından biraz farklı. İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olay sonucu kaybeden Deniz Uğur, oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile zor dönemi atlattığını dile getirdi. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden oyuncu, "Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve ikizlerim bana güç veriyor" dedi.


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