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Hülya Avşar'dan boşanma itirafı! Meğer neden aldatma değilmiş!
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Hülya Avşar'dan boşanma itirafı! Meğer neden aldatma değilmiş!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:22

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, son olarak katıldığı bir programda yıllar önceki aldatılma hikayesini samimiyetle paylaştı. Duygusal anların yaşandığı programda, izleyicileri derinden etkileyen sözler sarf etti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Programda geçmişteki zor dönemlerine ve kişisel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Avşar, özellikle evliliği ve ihanet konusundaki görüşlerini açıkladı.

Aldatılma Hikayesini Anlattı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kendisini aldattığına dair uzun zamandır süregelen iddiaları değerlendirdi. "Eşim, Zehra'nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu durum benim için kabul edilebilir bir şeydi, asla yargılamıyorum!" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Ancak, "Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diyerek duygusal bir kırılma yaşadığını vurguladı.

Güzellik Algısı ve Kendi Kendine Güven

Avşar, güzellik algısının zamanla değiştiğini belirtti ve "Ben kendimi beğeniyorum. Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşımı almama rağmen güzel olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel olmanın yanı sıra, genç bir kadını mı yoksa annelik rolünü mü üstleneceği konusunda yaşadığı ikilemleri de dile getirdi. "Yaşının güzeli olmak zorundasın" diyerek, sanatçıların sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyor.

İhanet ve Vefa: Kırmızı Çizgim

Hülya Avşar, ihanetin vefa gibi bir şey olduğunu ve affedilemeyeceğini belirtti. "Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında" sözleriyle ihanetin ciddiyetine vurgu yaptı.

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