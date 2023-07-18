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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra o şantiye senin bu şantiye benim çalışıyor

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra o şantiye senin bu şantiye benim çalışıyor
18.07.2023 15:10 - Son Güncelleme: 18.07.2023 15:10

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1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde de kızı Zehra magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. Herkes tatildeyken Zehra şantiyede çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan karelerin ardından Zehra'dan yeni görüntüler gelmeye başladı. İşte detaylar.

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