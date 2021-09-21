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Hilal Altınbilek’ten baba-kız paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu...

Hilal Altınbilek’ten baba-kız paylaşımı! Sosyal medya onları konuştu...
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Hilal Altınbilek’ten baba-kız paylaşımı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altınbilek, 'Tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile araç içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Sevimli dostu Jüpiter ve babası Özdemir Bey ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Hilal Altınbilek'in annesine daha çok benzediğini dile getirdi. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...


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