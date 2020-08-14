Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası leopar bikinili tatil fotoğrafıyla güzelliğini kanıtladı! Miss Turkey'e katılan Oya...

14.08.2020 13:00

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşında güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar Instagram'da paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.