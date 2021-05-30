Her haliyle güzel! Oyuncu İlayda Alişan makyajsız halini paylaştı, görenler hayran kaldı…

Oyuncu İlayda Alişan makyajsız halini paylaştı, görenler hayran kaldı! Masumiyet'te birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddialarını "Kariyerime odaklandım" diyerek yalanlayan İlayda Alişan, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla değil işiyle gündeme gelmek istediğini söyleyen Alişan, bikinili pozuyla çok konuşuldu. Mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan o pozları…