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Hande Erçel Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti! 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen utangaç aşıktan bomba açıklama

Hande Erçel Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti! 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen utangaç aşıktan bomba açıklama
30.05.2021 13:24
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Hande Erçel Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti! 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen oyuncu Hande Erçel, ilk kez Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında konuştu. Rol aldıkları dizinin ardından aşk yaşadıkları iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel, samimi açıklamalarda bulundu. 'Aşk olduğunda öğreneceksiniz demiştim, oldu ve hemen öğrendiniz' diyen Erçel, Kerem Bürsin ile ilişkisine dair merak edilen sorulara yanıt verdi.


HANDE ERÇEL AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ!

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti! 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen utangaç aşıktan bomba açıklama geldi...

İŞTE HAN-KER AŞKININ DETAYLARI...

Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkisini şöyle ifade etti; "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz."

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