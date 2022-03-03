Hepsi Grubu’nun solisti Yasemin'in spor yaptığı anlar olay oldu

Hepsi Grubu solistlerinden Yasemin Yürük sosyal medyadan yaptığı spor paylaşımıyla gündem oldu. Spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Yürük’ün paylaşımına takipçilerinden yorumlar geldi. Ünlü şarkıcı gelen bir yoruma sinirlenerek ateş püskürdü. Yürük, kendisine "Ne kadar berbat göründüğünü söylemek istiyor. Bu kadar da abartma. Anladık spor yapıyorsun. Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin" diyen bir takipçisine ise kayıtsız kalmadı. Yürük ise takipçisine “Kendi yorumunu beğenmen ayrı bir ironi... Yazık sana. Bu arada ben eğitmenim. Eleştirirken daha akıllı ol” dedi.