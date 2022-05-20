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Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül mini elbisesiyle paylaştı! Frikik verdiği anlar sosyal medyayı salladı

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül mini elbisesiyle paylaştı! Frikik verdiği anlar sosyal medyayı salladı
20.05.2022 22:48 - Son Güncelleme: 20.05.2022 23:01

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Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile 2005 yılında kurduğu Hepsi Grubu'yla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, son albümden Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra gruptan ayrılmıştı. 2009 kış aylarında Hepsi grubundan ayrılan Ergül, ilk albümünü 2011'de çıkarmıştı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ergül, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Ergül, o anları Instagram hesabında yayınladı. Frikik veren ünlü şarkıcı, kısa sürede gündem olurken son hareketi dikkat çekti. İşte Gülçin Ergül'ün o paylaşımı...

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