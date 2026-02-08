PODCAST CANLI YAYIN
Siirt'te hayvan otlatma kavgası!

Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında meydana geldi.

