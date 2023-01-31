Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı paylaşım! Sosyal medya ikiye bölündü

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettirdi. Güzellik algısına sitem eden Köseoğlu'nun "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım" sözleri günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu şimdi ise iç çamaşırlı paylaşımıyla dikkat çekti. Dantelli sütyeniyle önce fotoğraf sonra video yayınlayan Köseoğlu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...