Haberler Magazin Videoları Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı paylaşım! Sosyal medya ikiye bölündü

Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı paylaşım! Sosyal medya ikiye bölündü

Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı paylaşım! Sosyal medya ikiye bölündü
31.01.2023 18:27 - Son Güncelleme: 31.01.2023 18:27

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:19
Çağla aşkını sonunda ilan...
Magazin 00:12
Seda Sayan ile Çağlar Ökten...
Magazin 00:44
Yerli ‘Wanda Nara’ Hande...
Magazin 00:28
Serdar Ortaç İstinye’deki...
Magazin 01:22
Yetenek Sizsiniz'e damga vuran...
Magazin 00:15
Meltem Yılmazkaya evlilik...
Magazin 00:23
Eser ve Berfu Yenenler çifti...
Magazin 01:48
Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan...
Magazin 00:19
Eski ünlü çift barıştı mı?...
Magazin 00:11
Kansere yakalanan Aydemir...
Magazin 01:24
Dünyanın en yakışıklı...
Magazin 01:03
"Antidepresan" şarkısını...

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettirdi. Güzellik algısına sitem eden Köseoğlu'nun "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım" sözleri günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu şimdi ise iç çamaşırlı paylaşımıyla dikkat çekti. Dantelli sütyeniyle önce fotoğraf sonra video yayınlayan Köseoğlu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

Magazin Videoları
SON DAKİKA