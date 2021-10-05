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Hayal Köseoğlu’ndan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu…

Hayal Köseoğlu’ndan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu…
05.10.2021 00:09 - Son Güncelleme: 05.10.2021 00:12
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Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, son olarak başrolünü Onur Tuna ve Taner Ölmez'in üstlendiği Mucize Doktor ile izleyici karşısına çıkmıştı. Söz konusu dizide Hemşire Açelya'yı canlandıran Köseoğlu, oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Köseoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu, Instagram'ı adeta kasıp kavurdu. İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...


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