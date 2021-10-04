Tuğba Ekinci: Memleketin sapığı ilan edildim

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Ekinci, 'Kondom' adlı şarkısı ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Röportaj sırasında sevdiği şarkıcıları da açıklayan Ekinci, "Zengin adam sevmek ucuzluk" sözlerine açıklık getirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski defterleri açan Tuğba Ekinci, bir döneme damga vuran "Kondom" şarkısıyla ilgili yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Bize Kaldı" programına konuk olan şarkıcının açıklamaları...

İddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki'yi ve Hande Yener'i çok beğendiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Tuğba Ekinci, bir döneme damga vuran "Kondom" şarkısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bir Türk kondom firması bana geldi, sosyal sağlık projesi yapmak istediklerini söylediler. İçinde kondom kelimesi geçen şarkılar yazdırmaya başladık. Kondom albümündeki şarkıların sıralaması; Kondom, Yoksa, Vermem idi. Çıktığı ilk zamanlarda Avrupa'daki MTV'de yayınlandı. O şimdi asker canı neler ister, kondom falan derken memleketin sapığı ilan edildim"