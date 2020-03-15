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Hangi devletin tarihinde Lale Devri şeklinde adlandırılan bir dönem vardır? | Kim Milyoner Olmak İster

Hangi devletin tarihinde Lale Devri şeklinde adlandırılan bir dönem vardır? | Kim Milyoner Olmak İster

15.03.2020 00:54

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde "Hangi devletin tarihinde Lale Devri şeklinde adlandırılan bir dönem vardır?" sorusu dikkat çekti. Doğru cevabı joker yardımıyla bulan yarışmacı geceye damga vurdu. İşte o anlar...


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