Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? | Kim Milyoner Olmak İster 04.02.2020 00:57

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı...