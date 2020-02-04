Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı...
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? | Kim Milyoner Olmak İster04.02.2020 00:57
- Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? | Kim Milyoner Olmak İster
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