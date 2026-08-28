Bingöl'de düğün dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı
Bingöl’ün Genç ilçesinde düğün dönüşü kontrolden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Görüş Mesafesinin Düşük Olduğu Yolda Kontrolden Çıktı
Olay, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yatansöğüt köyündeki düğünden Yazılı köyüne doğru seyir halinde olan Mehmet Akgönül (21) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü ile İkisi Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Zorlu arazi şartlarında uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Mehmet Akgönül (21) ile araçta bulunan Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan'ın (10) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Beş Yaralının Durumu Ağır
Kazada ağır yaralanan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla önce Genç Devlet Hastanesine, ardından hayati tehlikelerinin devam etmesi nedeniyle Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.