Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 13:56

Tıra Arkadan Çarptı

Olay, saat 11.40 sıralarında Bornova ilçesi 57. Topçu Tugayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa istikametinden İzmir şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Emrah K. (49) idaresindeki 35 BDM 724 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen İsa Canpolat (49) yönetimindeki 35 DL 6856 plakalı panelvan kamyonet arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü İsa Canpolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli olduğu öğrenilen Canpolat'ın cenazesi, olay yeri incelemesi ve savcılık tetkiklerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından tır sürücüsü Emrah K., ifadesi alınmak üzere emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.