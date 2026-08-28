CANLI YAYIN
Geri
İzmir'de tıra çarpan kamyonet sürücüsü İsa Canpolat hayatını kaybetti

İzmir'de tıra çarpan kamyonet sürücüsü İsa Canpolat hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İzmir’in Bornova ilçesinde tır ile aynı istikamette seyreden panelvan kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonetin 49 yaşındaki sürücüsü İsa Canpolat kaza yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tıra Arkadan Çarptı

Olay, saat 11.40 sıralarında Bornova ilçesi 57. Topçu Tugayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa istikametinden İzmir şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Emrah K. (49) idaresindeki 35 BDM 724 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen İsa Canpolat (49) yönetimindeki 35 DL 6856 plakalı panelvan kamyonet arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü İsa Canpolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli olduğu öğrenilen Canpolat'ın cenazesi, olay yeri incelemesi ve savcılık tetkiklerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından tır sürücüsü Emrah K., ifadesi alınmak üzere emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Pelin Akil'den şaşırtan paylaşım: Metal kaşıkları vücudunda tuttu, takipçilerinden yardım istedi
Pelin Akil'den şaşırtan paylaşım: Metal kaşıkları vücudunda tuttu, takipçilerinden yardım istedi
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ferencvaros 4 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
Ferencvaros 4 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti
Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle