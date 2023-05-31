Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı köstebek ekibi kurmuştu... İfşa olan o köstebek bakın kim çıktı! Bircan Bali: "Biraz kafayı çalıştır..."

Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı köstebek ekibi kurmuştu... Bircan Bali o köstebeği ifşa etti. Hande Erçel - Hakan Sabancı cephesinde ortalık karışacak gibi görünüyor. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin havalimanında çekilen son görüntüsünde Sabancı gergin tavırlar sergilemiş, konuyla ilgili Erçel'den açıklama gecikmemişti. Ardından Sabancı, sevgilisi ile çıktığı tatilin uçuş bilgileriyle ilgili kimin bilgi verdiğinin peşine düştü ve köstebek ekibi kurdu. Ancak Bircan Bali o köstebeği canlı yayında ifşa etti.