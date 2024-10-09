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Hande Erçel'in pahalı kombini! NBA şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
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Hande Erçel'in pahalı kombini! NBA şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 17:52

Dünya çapınca bir kitleye sahip olan Hande Erçel, NBA maçını izlemek için Abu Dabi’ye gitti. Tarzıyla da bir hayli dikkat çeken oyuncunun kombininin toplam değeri 171 bin 589 TL’ydi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, NBA Abu Dabi Oyunları 2024'ü izlemeye gitti. Instagram hesabından paylaşım yapan Hande Erçel, "Çok iyi vakit geçirdim. Beni ağırladığınız için teşekkürler" dedi. Hande Erçel'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ayrıca Erçel, Denver Nuggets - Boston Celtics maçında ABD'li sokak basketbolcusu The Professor'la fotoğraf çektirmişti. The Professor, hem Instagram hesabının hikaye kısmında bu pozu paylaştı hem de Erçel'i takibe aldı.

TARZI DUDAK UÇUKLATTI!
Öte yandan Hande Erçel'in Abu Dabi tarzı da bir hayli beğenildi. Giydikleriyle hemcinslerine ilham olan ama bir yandan da tercih ettiği pahala kıyafetlerle adından söz ettiren Erçel'in kombini yine binlerce lira değerindeydi. Dünyaca ünlü markalardan şaşmayan Erçel'in; çantasının değeri 73 bin 658 bin TL iken, ayakkabısı 51 bin 950 TL, kargo pantolonu ise tam 45 bin 981 TL'ydi. Erçel'in toplam kombini 171 bin 589 TL'yi buldu.

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