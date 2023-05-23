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Hande Erçel'in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti!

Hande Erçel'in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti!
23.05.2023 15:54 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:54

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Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in, dans ettiği anlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

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