Hande Erçel'in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: "Yüreğimize ateş düştü..."

Hande Erçel de depremzedeler için seferber oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim hatta aileleri de yer alıyor. Burak Özçivit, Gamze Özçelik, Murat Kekilli, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi Türkiye için tek yürek oldu. O isimler arasında Hande Erçel de yer alıyor.