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Haberler Magazin Hande Erçel'in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: "Yüreğimize ateş düştü..."

Hande Erçel'in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: "Yüreğimize ateş düştü..."

Hande Erçel de depremzedeler için seferber oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim hatta aileleri de yer alıyor. Burak Özçivit, Gamze Özçelik, Murat Kekilli, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi Türkiye için tek yürek oldu. O isimler arasında Hande Erçel de yer alıyor.

13.02.2023 09:50 - Son Güncelleme: 13.02.2023 09:50
Hande Erçel’in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: Yüreğimize ateş düştü...

"YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ..."

Hande Erçel'in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu...

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Hande Erçel’in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: Yüreğimize ateş düştü...

Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken ünlüler de mücadeleleriyle dikkat çekti.

Hande Erçel’in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: Yüreğimize ateş düştü...

ÜNLÜLERDEN EL ELE YARDIM!

Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Sibel Can, Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve daha nicesi... Deprem sonrası ünlüler el ele!

Hande Erçel’in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: Yüreğimize ateş düştü...

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Murat Kekilli, Selma Ergenç ve daha birçok isim 7.7'lik deprem sonrası harekete geçti.

Hande Erçel’in canla başla mücadelesi! Deprem felaketinin ardından ilk kez konuştu: Yüreğimize ateş düştü...

Asrın felaketi olarak nitelenen; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen; önce 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ünlülerden gelen yardımlar dikkat çekiyor.

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