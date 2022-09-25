Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti
Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım Instagram pylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabında Mavi'nin uyumadan önceki konuşmalarını paylaşan Caner Yıldırım'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
25.09.2022 14:25 - Son Güncelleme: 25.09.2022 14:25
O SÖZLER YÜREK SIZLATTI!
Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti... Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video!
GAMZE ERÇEL'İN KIZI MAVİ'DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER - VİDEO
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.