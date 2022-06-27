Hande Erçel’den spor şovu! Kalça çalıştığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel’den spor şovu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, peş peşe yaptığı paylaşımlarla Instagram'a bomba gibi düştü. Erçel, ilk olarak tüm düğmelerini açtığı beyaz gömleğiyle araç içinde verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise süper mini taytı kalça çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu kısa sürede gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısının Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin'e işaret ederek yaptığı "Tam gol atmış Kerem'e" şeklindeki yorumu dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...