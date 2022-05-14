Ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılık kararı aldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırdı.

Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşklarını gözlerden uzak yaşamak istese de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gece yarısı paylaşım yapan Erçel, dekolteli süper minisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Erçel, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımının altına ise "Çok özel bir gecenin sonu" notunu ekledi.