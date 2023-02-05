Haberler Magazin Videoları Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...
05.02.2023 13:08

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:55
Icardi ile anılan Hadise'den...
Magazin 00:25
Yalı Çapkını gerçeğini...
Magazin 00:41
Leyla Bilginel'in oğlu...
Magazin 00:56
10 yıldır aynı yastığa baş...
Magazin 00:53
Bebek bekleyen Aslı eşine poz...
Magazin 00:42
İvana Sert kumsaldan peş peşe...
Magazin 00:11
Melisa Ural ‘’Sevgililer günü...
Magazin 00:28
Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı...
Magazin 00:13
Demet Akalın'dan takipçisine...
Magazin 01:55
Mert Ramazan Demir'in...
Magazin 01:00
Sinan Özen biricik kızı...
Magazin 04:33
Hadise'nin eski eşi Mehmet...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile... Biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce Hande Erçel'in verdiği tepki dikkat çekti. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntüleri ortaya çıkan ikili önceki gece Nişantaşı'nda kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi. Çıkışta kameralara yakalanan Hande Erçel soruları yanıtsız bırakırken gülümsemesiyle dikkat çetki ve sadece "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA