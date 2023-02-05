Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile... Biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce Hande Erçel'in verdiği tepki dikkat çekti. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntüleri ortaya çıkan ikili önceki gece Nişantaşı'nda kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi. Çıkışta kameralara yakalanan Hande Erçel soruları yanıtsız bırakırken gülümsemesiyle dikkat çetki ve sadece "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek aracıyla uzaklaştı.