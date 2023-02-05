Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a olay kutlama! Merve Boluğur göndermesi ortalığı yıktı geçti pasta detayı bomba

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a olay kutlama! Merve Boluğur göndermesi ortalığı yıktı geçti pasta detayı gündeme bomba gibi düştü. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği ile sık sık gündeme geliyor. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'a evlilik yıl dönümleri için hazırlattığı pasta ve "Kocam da kocam" yazısı Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ için pastanın üzerine bakın hangi notu yazdrmış...