Hande Erçel Kerem Bürsin ayrıldı mı? Demet Özdemir ile partnerlik Kerem'e patladı! 'Bitti artık dönüşü yok'

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi! Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberi Hande ve Kerem'den geldi. Son dönemde kıskançlık ve rekabet haberleri ile gündeme gelen Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında yaşanan gerginlikle ilgili ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, yeni dizi projesi ile ilgili teklif ilk önce Hande Erçel'e gitti ve oyuncu bu teklifi reddetti. Hande Erçel'in teklifi reddetme nedeni ortaya çıktı. Meğer Demet ile yaşananlar Hande - Kerem aşkının sonu olmuş...