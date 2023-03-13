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Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris’te el ele görüntülendi!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris’te el ele görüntülendi!
13.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 13.03.2023 12:17

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris’te el ele görüntülendi! Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Romantik tatillerine devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı son olarak Finlandiya'ya kuzey ışıklarını izlemeye gitti hatta Sabancı fotoğraf bile paylaştı. 2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in yeni tatil planının İngiltere olduğu ortaya çıktı. 2023'e bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkında yeni gelişme yaşandı. Aşıkların Paris'te el ele gezdiği anların görüntüsü ifşa oldu.

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