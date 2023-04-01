RAMAZAN İMSAKİYE
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Arda Kural ''eğlencesine'' deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti

Arda Kural ''eğlencesine'' deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti
01.04.2023 16:48 - Son Güncelleme: 01.04.2023 16:48

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Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural sonrasında hayatına çeki düzen verdi. Tedavi gördü, zayıfladı ve kariyerine yeniden devam etmek için kolları sıvadı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kural, ilginç paylaşımların bir yenisini eklerken son hali de beğeni topladı.

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