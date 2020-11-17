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Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı
17.11.2020 01:07
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel kilolu olduğu yıllardaki estetiksiz hali ile gündem oldu. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel'in eski mayolu pozları şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...


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